「ゲーム・オブ・スローンズ」の世界を舞台にしたドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」と新スピンオフ「A Knight of the Seven Kingdoms（原題）」の新シーズン製作が決定した。それぞれシーズン3、シーズン1のリリースに先立つ早期更新となる。米Deadlineなどが報じた。