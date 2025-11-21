NHKは21日、都内の同局で会見を開き、2027年度前期連続テレビ小説のタイトルを「巡（まわ）るスワン」とし、主演のヒロインは森田望智（もりた・みさと＝29）に決まったと発表した。脚本はバカリズム（49）が担当する。今作は第116作の連続テレビ小説で、ドラマの舞台は長野県。諏訪湖周辺をイメージした架空の街・佐和市で、生活安全課に配属された女性警察官を主人公に描く。タイトルの「巡る」は「お巡りさん」から、「スワン」