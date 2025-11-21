詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあいぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「ソファ、買いました」です（画：一ノ関圭）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *仕事中のパソコン画面に、頼んでないのに浮かび上がってくる記事がある。それは長い間、コンビニスイーツばかりだった。読んだ