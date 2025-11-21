·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö¥È¥¯¤¹¤ë¡ª²®¸¶Çî»Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼NEWS¡×¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÅÅµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¤µ¤«¤¬¤ïÀ®Èþ¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×2025Ç¯11·î¹æ¤è¤ê·ÇºÜ¡Ë¤³¤Îµ­»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë* * * * * * *¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÅÅµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÅÅµ¤¡×¡££Ã£Ï2¤ÎÇÓ½Ð¤¬¾¯¤Ê¤¤ÂÀÍÛ¸÷¡¢É÷ÎÏ¡¢ÃÏÇ®¡¢¿åÎÏ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í