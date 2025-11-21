現在発売中の『婦人公論』2025年12月号の表紙は、タレントの上沼恵美子さん。グラビアの仕事をすると、元気をもらえるという上沼さん。引退せず、この世界にいてよかったと思っているそうですが、一つだけ心配なことがあるそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子構成：篠藤ゆり）【写真】真っ赤なワンピースが素敵な上沼さん* * * * * * *「私、まだイケるんちゃうか」とグラビアの