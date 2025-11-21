部屋にモノが散らかって困っているという人は多いのではないでしょうか。「断捨離」の提唱者であるやましたひでこさんは、「『私にふさわしいもの』を自らの胸に徹底的に問いかけた上で、過剰なモノを手放す」ことを勧めます。そこで今回は、やましたさんの著書『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』から抜粋し、お届けします。【画像】洗面台のモノを厳選すれば、スッキリ空間に* * * * * * *バスタオルは使わない上質なフ