犯罪被害者を支える地域の連携体制を強化しようと浜松市で20日、犯罪被害者支援協議会が市と県警の共同で初めて開催されました。20日の会議には、浜松市の担当者や警察、医療、福祉関係者などおよそ60人が参加し、被害者やその家族を支援するための連携について意見交換が行われました。会場では講演も行われ、2022年の「牧之原市の通園バス置き去り事件」で遺族ケアを担当した牧之原市危機管理監の森田克彦さんが支援の現場で感じ