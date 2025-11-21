来年5月、アメリカで開催されるチアリーディングの世界大会に出場する須坂市の「須坂コルツ」の選手が19日、関昇一郎副知事を表敬訪問しました。おそろいの髪型で表敬訪問したのは「須坂コルツ」のトップチーム、「スパーク」の選手18人です。チームは今年3月に千葉県の幕張メッセで開かれた全国大会に中学生以下の編成で出場し、入賞は逃したもののその実力が評価され世界大会への出場権を獲得しました。