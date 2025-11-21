21日から開催されている”恋のあるある”などを表現した展覧会を前に20日、メディア向けの内覧会が行われました。この展覧会は、”恋にまつわるあるある”などを、文字を美しく表現するデザインの手法「タイポグラフィ」を用いて表現したものです。東京・池袋に続き、2か所目の開催となるこの展覧会には、まっすぐ歩けない恋を道路標識などのデザインを用いて表現したスペースなどがあり恋の紆余曲折に共感しながら楽しむこ