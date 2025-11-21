6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。熱狂的な巨人ファンとして知られる演出家でタレントのテリー伊藤（75）をはじめ、親交のあった芸能関係者も多数、参会した。巨人の帽子をかぶって参会したテリーは「もう最後のね。お別れ会なんで」と寂しそうに別れを惜しんだ。そして、「一番の思い出は自分の人生が迷った時に