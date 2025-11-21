韓国SNSで話題の「水のりチーク」が日本上陸♡tam beautyの代表作「The Jelly Milky Cheek Blusher」は、内蔵チップで頬にトントンするだけで自然な血色感が完成するリキッドチークです。手を汚さず使える上に長時間発色が持続し、ミルキーなジェルテクスチャーが肌にとろけるようになじみます。4色展開でパーソナルカラーに合わせたチークメイクが楽しめる、新感覚アイテムです♪