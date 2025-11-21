元モーニング娘。の福田明日香（40）が21日、インスタグラムを更新。グループを脱退した理由について言及した。インスタライブで本音を吐露。脱退した99年当時、学業優先を理由にグループを卒業となっていた。「私は本当のこと言ったら、何で辞めたのかって言ったら同調圧力っていう言葉分かります？1つのものに向かって…軍隊とかもそうですけど。例えばサッカーもそうですけど、W杯とか。みんな同じ服着ているのがめちゃくちゃ