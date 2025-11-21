19日朝、秋田市中心部の道路を横断するクマの姿をとらえたドライブレコーダーの映像が、ABSあきたアプリに投稿されました。19日午前7時18分のドライブレコーダーの映像です。画面左奥から現れた1頭のクマが交差点を横断している様子が映っています。クマは秋田市千秋矢留町方向から秋田市千秋明徳町に向かっていきました。同じクマかどうかはわかりませんが、この時間の少し前には、近くの旭川をわたるク