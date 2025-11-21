中国工業・情報化部消費品工業司の何亜瓊（ホー・ヤーチオン）司長は19日、同部が開催した記者会見で、「統計によると、2024年の中国のAI（人工知能）玩具市場の規模は約246億元（約5412億円）に上り、25年通年では290億元（約6380億円）に達する見込みだ。中国には世界で最も整った玩具産業チェーンが構築されており、生産技術が先進的で、技術労働者の質が高く、産業としての優位性が顕著であり、世界の消費者に優れた品質、手ご