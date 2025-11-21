10万食限定！ ロースカツに「肉たま炒め」を乗せた豪快な『肉ライス』がかつやに登場とんかつ専門店「かつや」が、2025年11月21日（金）より期間限定メニュー『肉ライス』を販売します。カレーライスならぬ『肉ライス』は、ご飯とサクサクのロースカツの上に、豚肉・玉ねぎ・ニラ・玉子を甘辛い焼肉タレで炒めた「肉たま炒め」を盛り付けた一品です。「肉on肉」の豪快な組み合わせは、10万食限定での提供となります。店