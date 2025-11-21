『すみっコぐらし』のシリーズ最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のビジュアルを使ったオリジナルグッズの受注販売が、11月21日（金）17時00分から、「郵便局のネットショップ」で開始される。【写真】冒険衣装のすみっコをデザイン！トートバッグなどグッズ一覧■冒険衣装がかわいい！今回登場するのは、新作映画に登場する冒険衣装に身を包んだしろくまやぺんぎん？のほか、新キャラクターおうじのイラス