NEC パーソナルコンピュータは11月20日、法人向けノートPCの新製品としてた「VersaPro タイプVX」を発表した。あわせてDDR5メモリの採用で改修したエントリーモデル「VersaPro タイプ VE/タイプ VF」も発表しており、同日順次発売する。NEC、VGA端子も継承して搭載するノートPC「VersaPro タイプ VX」いずれも15.6型ディスプレイを搭載したA4サイズのノートPC製品。タイプ VXではIntel Core Ultra 200Uシリーズの搭載で性能とバッ