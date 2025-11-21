２１日、広島東洋カープが河野佳投手と来季の育成選手契約を締結したと発表した。背番号は未定。＜河野佳投手コメント＞もう１度支配下登録されるように、頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします。（２０２５年１１月２１日）