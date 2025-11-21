静岡県裾野市は11月20日、静岡県富士市との境付近でクマと思われる動物の目撃情報が寄せられたと発表しました。2025年、裾野市内でのクマと思われる動物の目撃情報はこれで8件目です。（18日に捕獲されたツキノワグマは除く） 11月20日午後4時20分頃、静岡県裾野市須山の国道469号を車で走行していた男性ドライバーが、道路を北から南に横切る黒っぽい動物を目撃したということです。目撃場所は裾野市と富士市の境付近で、