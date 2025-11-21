バスの再構築を目指す官民連携の組織が利便性向上などを策定した２０３０年度までの経営計画を発表しました。 経営状態の悪化などの課題解消に向けて広島市と市内のバス会社が一体となった「バス協調共創プラットフォームひろしま」は、バス利用者の５割増を目標に掲げています。 広島市内のバスの利用者数は２０２３年度で１４万８千人と年々減少傾向で、バス事業者間で乗降者数や収支などのデータを共有し共同運行