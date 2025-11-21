ロッテは21日、2026年からのパ・リーグ公式戦主催試合のCS独占ライブ放送を、株式会社CS日本と契約更新し、運営するCS有料放送チャンネル「日テレNEWS24」で引き続き放送することになったと発表した。CS有料放送チャンネル「日テレNEWS24」では、2018年から千葉ロッテマリーンズのパ・リーグ公式戦主催試合を全試合放送している。＜放送対象＞●パシフイック・リーグ千葉ロッテマリーンズ主催公式戦全試合●オープン戦●クラ