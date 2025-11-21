２１日の東京株式市場は売り注文が先行し、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて１２００円超下落した。午前の終値は、１１７０円１４銭安の４万８６５３円８０銭だった。前日の米株式市場は、ハイテク株を中心に下落した。東京市場でも半導体関連株が売られている。一方、不動産や小売りなどが値上がりし、日経平均は下げ幅が縮小する場面もある。市場では、「高市政権の拡張的な財政政策が株高の要因となって