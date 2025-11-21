新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働について花角知事が21日夕方の臨時会見で判断を示すことが発表されました。花角知事は再稼働容認する意向を表明する見通しです。【花角知事】Ｑ．気持ちが固まったということか「そうですね、判断を」Ｑ．再稼働について容認する姿勢を話すのか「会見でお話します」21日朝、報道陣への取材にこう答えた花角知事。午後4時に臨時会見を開き、柏崎刈羽原発の再稼働について自身の判断を表明することが発