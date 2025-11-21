新馬、もちの木賞を連勝中のパイロマンサー（牡２歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎競馬場・ダート１６００メートル）に参戦することになった。鞍上は岩田望来騎手＝栗東・フリー＝。近日中には帰厩する予定。すでに来春にはＵＡＥダービー（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）を目指す方針を表明している。