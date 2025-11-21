外国人政策の財源確保のため、政府は在留手続きに関する手数料を大幅に引き上げる方向で検討していることがわかりました。在留外国人をめぐっては、今年6月末時点でおよそ396万人と過去最多となっていて、共生に向けた取り組みが求められるなか、その財源確保が課題となっています。こうしたなか、政府は在留手続きに関する手数料について、「在留資格の変更や1年以上の期間更新」は現在の6000円から3〜4万円ほどに、「永住許可」