議員辞職に伴う鹿児島県議会議員志布志市・曽於郡区の補欠選挙がきょう21日告示され、これまでに新人2人が立候補しました。 県議会議員志布志市・曽於郡区の補欠選挙に立候補したのは、届け出順に▼新人で元志布志市議の久井仁貴さん(35)、▼新人で元志布志市議の南利尋さん(61)の2人でいずれも無所属です。 今回の補欠選挙は大崎町長選に出馬するため議員が辞職したことに伴うもので、立候補の届出は、志布志市役所で午後5時ま