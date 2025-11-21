６月に亡くなった長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京ドームで行われ、フリーアナウンサーの徳光和夫さんが出席した。高校２年生のときに当時立教大の選手だった長嶋さんのホームランを見て以降、ミスターの姿を追いかけてきた徳光さん。お別れの会では長嶋さんの軌跡をたどる映像も流され「涙しました。江藤（智）のホームランで逆転勝ちして優勝した長嶋さんのあの笑顔が忘れられません」と目を細めた。ドジャース・大