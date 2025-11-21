長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、直接指導を受けた現役選手も多数参加。巨人ＯＢの中畑清さんも献花を行った。終了後取材に応じた中畑さんは「やはりなにかけじめをつけないといけないと。一般の方々と行うときに、やっぱりここが最高の場所なんじゃないですか。ここでお別れの会をやることの意味ですね。感謝しかないでしょう。本当に皆さんと一緒で、これだけ野球界の原点にある方は長嶋茂雄以