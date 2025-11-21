１２人組女性アイドルグループ「≠ＭＥ」の尾木波菜が２０日までに自身のＳＮＳを更新。私服コーデを披露した。インスタグラムに「秋をすっかり逃した気がする…もう冬ですね」とつづり、ガーリーなニット×黒のミニスカートコーデをアップした。そして、黒のショルダーバッグについても触れ、「お気に入りです」とつづっている。この投稿には「冬の波菜も可愛すぎます」「冬波菜さんびっぐらぶだよー」「なんて可愛いのか