６月３日に８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日に、東京ドームで開催され、松井秀喜・ヤンキースＧＭ特別アドバイザー（５０）がお別れの言葉を送った。「監督。監督へのお別れの言葉２回目です。同じ方にお別れの言葉を２回お伝えするのは、私の人生でこれが最初で最後だと思います。それも長嶋茂雄だからですね」「今日は監督が最も愛した場所、