【モデルプレス＝2025/11/21】NHKは2025年11月21日、2027年度前期のNHK連続テレビ小説「巡るスワン」の制作・主演発表記者会見を実施。お笑いタレントのバカリズムに脚本を依頼した理由を明かした。【写真】新朝ドラ、主演女優決定◆バカリズムの作品と朝ドラは「非常にマッチングがいい」初めて朝ドラの脚本を務めることとなったバカリズムをオファーした理由を聞かれると、制作統括者は「やっぱり毎朝笑って明るくなれるドラマが