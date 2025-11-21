アームとオープンAIの成長がSBGを力強く後押し 「前四半期の決算で『2025年度は加速の年になる』と申し上げたが、まさにその言葉通りの業績となった」 こう語るのは、ソフトバンクグループ（以下、SBG）専務CFO（最高財務責任者）の後藤芳光氏。 SBGが2026年3月期第2四半期の決算を発表。最終利益は2兆9240億円。前年同期に比べて約2.9倍となり、中間決算として過去最高益となった。生成AI（人工