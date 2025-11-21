連載「ご当地グルメ”旅”歩き」は、能登半島地震発生から2年になる2026年1月1日を前に、現地で食事をしていただきたい思いで北陸のグルメをご紹介しています。前回は能登半島七尾湾界隈の飲食店を特集しました。今回から3週連続で取り上げるのは「北陸ご当地グルメ対決」。初回は、北陸と言えば「海の幸」ということで、福井、石川、富山を代表する魚介類と、その絶品料理を提供する飲食店をご紹介します。どうぞご期待ください。