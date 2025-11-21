U-17ワールドカップに臨んでいるU-17日本代表DF藤田明日翔(川崎F U-18)は、3バックの中央を担う主軸選手として、8強進出に確かな貢献を続けてきた。U-17北朝鮮代表との激戦になった18日のラウンド16でも最後まで体を張って戦い抜いた。ただ、そのことについて話を振られると、持ち前のおっとりとした語り口で、こう語った。「毎度のごとく、うちのキャプテン(GK村松秀司)が止めてくれたので。あと、みんなが体を張って守れたの