東筑摩郡生坂村にある樹齢800年の大きなイチョウの木の下では落ち葉で遊ぶ園児たちの元気な声が響きました。園児「せ～の！」生坂村小立野にある県の天然記念物「乳房イチョウ」の落ち葉で遊ぶのは地元の生坂保育園の園児およそ30人です。高さおよそ35メートル、樹齢800年以上の大木のもとで園児が落ち葉遊びをするのは30年以上続く恒例行事となっています。今年は色づきが遅かったと言うことですが、20日の霜で一気に