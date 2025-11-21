コンゴ民主共和国に生息するボノボはチンパンジーによく似た霊長類で、人間に非常に近く平和を好むことで知られています。ところが2025年2月、野生のメスのボノボ5頭がオス1頭を襲撃し、前例がないほどの暴力をふるったことが報告されました。Coalitionary intra-group aggression by wild female bonobos: Current Biologyhttps://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)01041-3'A forest with bonobos has never