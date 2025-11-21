高市総理の就任後初めてとなる党首討論が、今月26日の午後3時から行われることが決まりました。衆参両院の国家基本政策委員会はきょう午前、合同幹事会を開き、高市総理の就任後初めてとなる党首討論を、26日午後3時から行うことを決めました。討論には、立憲民主党の野田代表、国民民主党の玉木代表のほか、野党になった公明党の斉藤代表が立つ予定です。また、「衆参いずれかで10人以上の議席を持つ」という参加条件を満たした参