21日午後0時24分ごろ、茨城県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の坂東市、千葉県の千葉稲毛区と市川市、それに浦安市、東京都の東京千代田区、東京文京区、東京北区、東京足立