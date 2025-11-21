来年3月に閉店する、名古屋駅の宝くじ売り場で「年末ジャンボ宝くじ」の販売が始まりました。 【写真を見る】来年3月閉店…当選金の総額 486億円に上る宝くじ売り場｢名駅前チャンスセンター｣ 最後の｢年末ジャンボ｣販売 「名駅前チャンスセンター」は、1980年に開店。運営会社によりますと、これまでに、1億円以上の高額当選を280本出し、当選金の総額は486億円に上りますが、名古屋駅一帯の再開発に伴い、来年3月に