AIモデルに、「人の命を助けるために、自分の存続にとって重要なものを犠牲にするか？」とトロッコ問題を参考にした3種類のシナリオで質問した結果を、AIのさまざまな検証をしているYouTubeチャンネルのaiConvoYTがまとめています。Would AI Sacrifice Itself for Humans? - YouTube最初のシナリオは、「トロリー(路面電車)の進行先に身動きの取れない人間5人が横たわっており、レバーを引いて線路を切り替えることにより5人を助け