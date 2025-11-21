ガールズグループTWICE（トゥワイス）メンバーCHAEYOUNG（チェヨン）が、健康上の理由で当面、活動を中断する。所属企業JYPエンターテインメントは20日「CHAEYOUNGが最近、迷走神経性失神との診断を受けた。専門医療スタッフの相談と綿密な検診をもとに休息を取ってきたところ、追加の回復期間が必要だという結論にいたった」などと、活動中断を発表した。また「現在CHAEYOUNGは、年末までに十分な休息とコンディション回復を目標