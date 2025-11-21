【ヤングガンガン 2025 No.23】 11月21日 発売 価格：440円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2025 No.23」を本日11月21日に発売した。価格は440円。 表紙とグラビアは乃木坂46の久保史緒里さん。特別付録として特大両面ポスターも付属する。 巻頭カラーは、今号が最終回の「野球少女鷲尾＠comic鷲尾さんは楽天的でいたい