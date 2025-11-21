渡辺美里が、デビュー40周年を記念したベストアルバム『ULTRA POP』を12月24日にリリースする。このたびその収録内容が明らかになった。渡辺美里のデビュー40周年を記念して12月24日にリリースされるベストアルバム「ULTRA POP」の収録内容が公開となった。渡辺美里は1985年5月2日に「I’m Free」でメジャーデビューし、翌1986年に「My Revolution」が大ヒット、1980年代以降の邦楽シーンを牽引しながらこれまでにシングル59枚、オ