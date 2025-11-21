ジュビロ磐田は21日、2026-27シーズンのシーズン移行直前に行う夏季トレーニングキャンプについて、沖縄県糸満市で実施することを発表した。これまでJクラブは1月から2月ごろのプレシーズンに温暖な場所でキャンプを行っており、磐田も鹿児島県でキャンプを実施していた。ただJリーグは26年から8月開幕とするシーズン移行を敢行。プレシーズンが夏になることを踏まえてFC東京が北海道白老町を、名古屋グランパスは北海道苫小牧