11月28日配信開始となる伊藤英明主演のドラマ『ドンケツ season2』（DMM TV）に、安田顕、金子ノブアキ、今井翼、青柳翔、久保田悠来、葉山奨之、眞島秀和、早乙女太一、浅香航大、横山涼、高橋克典、柳葉敏郎、寺島進らがseason1から続投することが発表された。併せて、ロケットランチャーをぶっ放し不適な笑みを浮かべるロケマサがインパクト大な予告映像が解禁となった。【動画】最強伝説、ここに完結―『ドンケツ season2』