山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の追加キャストとして、杉本哲太の出演が発表された。暗闇に生きるガンマン・都丹庵士（とに・あんじ）役を演じる。併せてキャラクタービジュアルも解禁となった。【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』特報シリーズ累計3000万部突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、