お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、21日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。【写真】中村仁美46歳、“手作り弁当”の数々が「素敵」「彩り豊か」（12枚）中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「お弁当備忘録」と、9種類のお弁当を公開。内容を「1