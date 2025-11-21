松窪真心は26試合で11得点4アシストを記録したナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のノースカロライナ・カレッジに所属するなでしこジャパンMF松窪真心がリーグの年間最優秀MFと年間ベストイレブンにダブル選出された。26試合で11得点4アシストの活躍が光った。NWSLは現地時間11月19日に年間表彰式を実施し、MVPを始めとした個人賞、ベストイレブン（ファーストチームとセカンドチーム）などを発表。21歳の松窪は