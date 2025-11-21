トリンドル玲奈の妹でモデル、タレントのトリンドル瑠奈が21日、自身のインスタグラムを更新し、海辺を海辺を満喫するショットを公開。スタイル抜群の水着姿も公開した。【写真】手足長っ！トリンドル瑠奈のスタイル抜群の水着姿トリンドル玲奈の妹で、モデルとして活動中の瑠奈。今年4日には、2020年から所属していたプラチナムプロダクションから、スペースクラフト・エージェンシーに移籍したことを発表した。そんな瑠