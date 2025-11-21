プロ野球・西武は21日、メジャー挑戦を表明している郄橋光成投手のポスティングシステムによるメジャーリーグベースボールへの移籍について、日本野球機構(NPB)を通して申請を行い、メジャーリーグベースボールからMLB全球団宛てに通知されたことを発表しました。郄橋投手は2015年にドラフト1位で西武に入団すると、2021年から3年連続2桁勝利を記録。昨季は15試合に先発登板し、81回1/3を投げ39失点で防御率3.87。打線